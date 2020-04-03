Facebook запустила десктоп-версию Messenger: Теперь можно звонить с ПК

PanARMENIAN.Net - Пользователи Facebook смогут звонить из Messenger с настольных компьютеров, компания запустила десктопную версию приложения для macOS и Windows.

Новая функция доступна со 2 апреля, пишет vc.ru со ссылкой на Reuters.

Обновление появилось после существенного роста количества пользователей у сервисов вроде Zoom. Facebook заявляла, что планирует выпустить десктопную версию мессенджера, еще в 2019 году.

Соцсеть установила, что за последний месяц количество пользователей, которые используют браузерную версию мессенджера для аудио- и видеозвонков, увеличилось более чем на 100%.

На фоне массового перехода на «удаленку» аудитория корпоративных мессенджеров существенно выросла в феврале-марте, отмечали ранее создатели Slack, Zoom и Microsoft Teams.