Facebook запустила десктоп-версию Messenger: Теперь можно звонить с ПК

Facebook запустила десктоп-версию Messenger: Теперь можно звонить с ПК
3 апреля 2020 - 13:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Пользователи Facebook смогут звонить из Messenger с настольных компьютеров, компания запустила десктопную версию приложения для macOS и Windows.

Новая функция доступна со 2 апреля, пишет vc.ru со ссылкой на Reuters.

Обновление появилось после существенного роста количества пользователей у сервисов вроде Zoom. Facebook заявляла, что планирует выпустить десктопную версию мессенджера, еще в 2019 году.

Соцсеть установила, что за последний месяц количество пользователей, которые используют браузерную версию мессенджера для аудио- и видеозвонков, увеличилось более чем на 100%.

На фоне массового перехода на «удаленку» аудитория корпоративных мессенджеров существенно выросла в феврале-марте, отмечали ранее создатели Slack, Zoom и Microsoft Teams.

 Самое значимое
Samsung приостановил производство «раскладушки» Galaxy Z Flip из-за коронавирусаSamsung приостановил производство «раскладушки» Galaxy Z Flip из-за коронавируса
Один из сотрудников на заводе в Южной Корее, на котором собираются Galaxy Fold и Z Flip, оказался заражен вирусом
Армения разработает собственный дрон для посадки лесовАрмения разработает собственный дрон для посадки лесов
Речь идет о дорогостоящем оборудовании, которое будет не только летать, но и «выстреливать» семенами и саженцами
Президент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфереПрезидент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфере
Встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
В Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиямВ Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиям
Конгресс на тему «Сила децентрализации. ожидание и опасность» проходит 6-9 октября
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
General Motors выпустит новый Hummer: Теперь это электромобиль
Motorola представила раскладушку Razr с гибким экраном
Samsung Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца
Huawei окончательно отказалась от сервисов Google
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
В китайском Шэньчжэне запретили есть кошек и собак Запрет, который стал первым на территории континентального Китая, вступает в силу с 1 мая
Всемирный банк выделил Армении $3 млн для борьбы с коронавирусом Эти средства помогут приобрести 50 аппаратов искусственной вентиляции легких
В Китае 4 апреля объявили днем траура по погибшим от коронавируса В день траура в стране приспустят все флаги, в том числе в дипломатических миссиях
Серж Саргсян: В ходе апрельской войны мы потеряли не более 400 гектаров Саргсян отметил, что в те дни был в США, где принимал участие в саммите по ядерной безопасности