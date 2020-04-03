«Арсенал» отклонил 2 предложения «Ромы» по Мхитаряну
3 апреля 2020 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Лондонский «Арсенал» вновь отклонил предложение «Ромы» о трансфере армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, который сейчас на правах аренды выступает за итальянский клуб, пишет The Express.
Это уже второе предложение «Ромы» по Мхитаряну, которое «канониры» отклоняют. «Рома» предложила 10 млн фунтов, однако «Арсенал» хочет за армянина 18 млн фунтов.
По данным издания, итальянцы могут отказаться от идеи приобретения Мхитаряна и подписать Педро из «Челси».
В текущем сезоне Мхитарян провел 17 матчей за «Рому» во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 4 ассиста. Итальянский клуб арендовал его до конца этого сезона.
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