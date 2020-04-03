Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 148 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 27 человек выздоровели, в режиме карантина находятся 5392 человек, под наблюдением - 319.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 53,183, из которых 3294 – со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. Рекордное число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки - 3186, умерших - 157.

За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Общее число зараженных достигло 4149 человек в 78 регионах. Общее число вылечившихся – 281, число смертей - 34.

В Турции общее число заболевших достигло 18,125, скончались от коронавирусной инфекции - 356 человек. За все время выздоровели 415 человек.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 443, за сутки инфицировано 43 человека, сообщил оперативный штаб при кабмине республики. 5 человек умерли, выздоровели 32 пациента.

В Армении, по состоянию на 3 апреля, выявлено 736 случаев коронавируса, 43 человека выздоровели, 7 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в стране вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.