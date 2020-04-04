Граждане РА 6 апреля смогут вылететь из Москвы в Ереван чартерным рейсом
4 апреля 2020 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Red wings получила от правительства РФ разовое разрешение на осуществление чартерного рейса Москва-Ереван (WZ4323), который состоится 6 апреля в 15:40 по московскому времени из аэропорта «Домодедово». Об этом сообщило посольство Армении в РФ.
Отмечается, что данным рейсом в Армению могут вернуться исключительно граждане РА, находящиеся в РФ.
Билеты для авиаперелета можно будет приобрести в кассе №94 аэропорта «Домодедово», а также в кассе авиакомпании Red wings ереванского аэропорта «Звартноц».
Как сообщает посольство, все граждане РА, которые прибудут в Армению данным рейсом, должны пройти обязательный 14-дневный карантин.
«Призываем наших граждан проверить удостоверяющие личность документы. В случае наличия просроченных или непригодных для использования документов, просим в кратчайшие сроки обратиться в консульский отдел посольства Армении в России», - говорится в сообщении. Отмечается, что посольство будет работать также в субботу и воскресенье.
По вопросам авиабилетов можно обратиться по телефонам:
В Москве: +7-925-009-92-08, +7-926-618-29-18;
В Ереване: +374-91-9696-12.
Консульский отдел посольства Армении в России: +7-495-624 - 32 - 43, moscow.consul@mfa.am.
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