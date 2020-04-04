АБР: Экономический рост в Армении замедлится до 2.2% в 2020 году

АБР: Экономический рост в Армении замедлится до 2.2% в 2020 году
4 апреля 2020 - 12:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Экономический рост в Армении в 2020 году замедлится до 2.2% из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Азиатского банка развития.

Согласно докладу, в Армении в 2020 году ожидается также инфляция, которая, согласно прогнозам, должна стабилизироваться в 2021 году.

В АБР ожидают, что ситуация улучшится в 2021 году, когда экономический рост достигнет 4.5%, так как реформы, начатые в стране в 2019 и 2020 годах, укрепят и улучшат инфраструктуру, человеческие ресурсы, капитал, финансы и государственное управление. В докладе подчеркивается важность роста государственных инвестиций.

В 2018 году экономический рост в Армении составил 5.2%, а в 2017 году - 7.6%.

Согласно докладу, экономический рост в Азербайджане замедлится до 0.5% параллельно со снижением цен на нефть, но рост добычи нефти в 2021 году будет способствовать экономическому росту на 1.5%.

Экономический рост в Грузии, согласно прогнозам АБР, в 2020 году будет близок к нулю, а в 2021 году ожидается, что он достигнет 4.5%.

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