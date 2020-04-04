Гражданин Армении умер в России от коронавируса

PanARMENIAN.Net - Коронавирусная инфекция унесла жизнь еще одного армянина, живущего в России. Это 58-летний Вардеван Ордян.

Информацию подтвердил посол Армении в РФ Вардан Тоганян, пишет Sputnik Армения.

Второй скончавшийся - гражданин Армении.

«Пока мы имеем два подтвержденных случая», - сказал Тоганян, не исключив, что их может быть и больше.

Что касается транспортировки тела гражданина Армении на родину, пока этот вопрос остается открытым, так как нет окончательного решения санэпидстанции по больным коронавирусом.

По неподтвержденным данным, в числе инфицированных в России есть около восьми армян, по факту их пятеро.

Первый пациент - скончавшаяся 28 марта врач-эпидемиолог Арпик Асратян. У 69-летней пациентки при поступлении в больницу была обнаружена двусторонняя пневмония. Врачи провели все обследования, комплексное лечение, в том числе и в отделении реанимации, но спасти женщину не удалось. Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом второй степени и хроническим пиелонефритом.