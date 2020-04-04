ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз
4 апреля 2020 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 29 марта по 4 апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 170 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1300 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полный контроль на передовой и предпринимают необходимые шаги для надежной организации обороны боевых позиций.
Ранее в результате нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной на участке армяно-азербайджанской границы ранения получили двое военнослужащих Армении и 14-летний житель общины Воскеван Тавушской области.
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