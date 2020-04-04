Испания опередила Италию по числу заражений коронавирусом
4 апреля 2020 - 16:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 7 тысяч, умерли 809 пациентов, сообщает минздрав страны.
Общее число подтвержденных случаев в стране с начала эпидемии составило 124,736, жертв – 11,744.
Таким образом, Испания опередила Италию по числу зараженных, став лидером в Европе, и заняла второе место в мире после США. В Италии, по состоянию на вечер 3 апреля, число зараженных достигло 119,827, умерли более 14.5 тысяч человек.
В США заражены 278,458 человек, более 7 тысяч умерли.
Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, продлен в Испании до 11 апреля включительно. Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы. Правительство приняло решение прекратить до 9 апреля всю деятельность в стране, не связанную с жизненной необходимостью.
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