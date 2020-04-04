Билеты на рейс Москва-Ереван 6 апреля уже распроданы: Посольство хочет организовать второй рейс

PanARMENIAN.Net - Билеты на авиарейс из Москвы в Ереван, запланированный на 6 апреля, уже распроданы. Об этом говорится в заявлении посольства Армении в России.

«Наши сотрудники стараются отвечать на все звонки. В последние часы количество телефонных звонков превысило 6000», - заявили в посольстве.

Отмечается, что возвращающиеся на родину граждане РА будут подвергнуты 14-дневному обязательному карантинному режиму, их прямо из аэропорта доставят в специально отведенное для этого место.

«Мы продолжаем работать в направлении получения разрешения на осуществление и второго рейса в Армению», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что авиакомпания Red wings получила от правительства РФ разовое разрешение на осуществление чартерного рейса Москва-Ереван (WZ4323), который состоится 6 апреля в 15:40 по московскому времени из аэропорта «Домодедово». Данным рейсом в Армению могут вернуться исключительно граждане РА, находящиеся в РФ.

Консульский отдел посольства Армении в России: +7-495-624-32-43, moscow.consul@mfa.am.