Билеты на рейс Москва-Ереван 6 апреля уже распроданы: Посольство хочет организовать второй рейс
4 апреля 2020 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Билеты на авиарейс из Москвы в Ереван, запланированный на 6 апреля, уже распроданы. Об этом говорится в заявлении посольства Армении в России.
«Наши сотрудники стараются отвечать на все звонки. В последние часы количество телефонных звонков превысило 6000», - заявили в посольстве.
Отмечается, что возвращающиеся на родину граждане РА будут подвергнуты 14-дневному обязательному карантинному режиму, их прямо из аэропорта доставят в специально отведенное для этого место.
«Мы продолжаем работать в направлении получения разрешения на осуществление и второго рейса в Армению», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что авиакомпания Red wings получила от правительства РФ разовое разрешение на осуществление чартерного рейса Москва-Ереван (WZ4323), который состоится 6 апреля в 15:40 по московскому времени из аэропорта «Домодедово». Данным рейсом в Армению могут вернуться исключительно граждане РА, находящиеся в РФ.
Консульский отдел посольства Армении в России: +7-495-624-32-43, moscow.consul@mfa.am.
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