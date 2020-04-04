ВОЗ: Страны не должны проявлять спешку с отменой ограничений в связи с пандемией

PanARMENIAN.Net - Быстрое снятие ограничений, введенных государствами в связи со вспышкой заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, может привести к усилению пандемии и обернуться серьезными экономическими потерями. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Если страны проявят спешку в быстром снятии ограничений, то коронавирус может усилиться и экономические последствия могут быть более серьезными и продолжительными», - сказал он, пишет ТАСС.

«Лучший способ для стран снять ограничения и облегчить их экономические последствия - это атаковать коронавирус, используя набор агрессивных и всеобъемлющих мер», - отметил он, подчеркнув, что следует выявлять, тестировать, изолировать и работать по каждому случаю заболевания, а также отслеживать контакты больных людей со здоровыми.

Как считает Гебрейесус, необходимо облегчить долговое бремя нуждающихся в помощи государств, чтобы они могли в условиях пандемии направить ресурсы на защиту здоровья своего населения. «Мы призываем все страны устранить финансовые препятствия на пути к лечению, - сказал он. - Если люди будут затягивать с лечением из-за того, что не могут его себе позволить, то они нанесут вред не только себе, а сделают более сложным контроль над пандемией COVID-19».

Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных коронавирусом превысило 1.13 млн человек, более 60,000 человек умерли, более 233,000 выздоровели.