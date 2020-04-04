Fitch ухудшило прогноз рейтинга Армении до «негативного»

PanARMENIAN.Net - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Армении со «стабильного» на «негативный» и подтвердило РДЭ (Long-term Issuer Default Rating - IDR) на уровне BB-. Об этом говорится в докладе агентства.

Отмечается, что эпидемия коронавируса негативно влияет на экономику Армении из-за ее зависимости от сырьевых товаров (большая часть экспорта), от российской экономики (денежные переводы, торговля и ПИИ) и туризма, который лишь частично компенсируется выгодой от низких цен на нефть. Все это происходит на фоне относительно высокого уровня чистого внешнего долга Армении и структурного дефицита счета текущих операций, который лишь частично финансируется за счет притока капитала, не создающего долговых обязательств.

«Fitch ожидает заметное ухудшение качества активов, хотя регуляторная сдержанность должна помочь банкам в управлении показателями просроченной задолженности и капитала и в избежании нарушений установленных лимитов», - говорится в исследовании.

Согласно докладу Fitch, последствия коронавируса замедлят рост ВВП Армении с 7.6% в 2019 году до 0.5% в 2020 году. Отмечается, что рост ВВП частично восстановится в 2021 году до 5.5% за счет восстановления внешнего спроса, роста инвестиций, оживления частного потребления и увеличения занятости в условиях умеренной бюджетной политики.

Ранее Азиатский банк развития в своем докладе сообщил, что экономический рост в Армении в 2020 году замедлится до 2.2% из-за эпидемии коронавируса. Согласно докладу, в Армении в 2020 году ожидается также инфляция, которая, согласно прогнозам, должна стабилизироваться в 2021 году.