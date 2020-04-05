В медучреждениях в Карабахе выделяют комнаты для больных с подозрением на коронавирус
5 апреля 2020 - 15:13 AMT
PanARMENIAN.Net - По приказу министра здравоохранения Нагорно-Карабахской республики, в больницах выделяют комнаты для изоляции больных с подозрением на коронавирус.
По сообщения штаба информационного штаба по борьбе с коронавирусом в Арцахе, ни одного больного в республике пока не зафиксировано.
Меры предпринимаются с целью результативной организации борьбы с вирусом.
В Армении по состоянию на утро 5 апреля зафиксировано 822 случая заболевания коронавирусом. Граница Арцаха и Армении перекрыта для всех, за исключением грузов и гражан с пропиской в НКР.
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