В медучреждениях в Карабахе выделяют комнаты для больных с подозрением на коронавирус

В медучреждениях в Карабахе выделяют комнаты для больных с подозрением на коронавирус
5 апреля 2020 - 15:13 AMT

PanARMENIAN.Net - По приказу министра здравоохранения Нагорно-Карабахской республики, в больницах выделяют комнаты для изоляции больных с подозрением на коронавирус.

По сообщения штаба информационного штаба по борьбе с коронавирусом в Арцахе, ни одного больного в республике пока не зафиксировано.

Меры предпринимаются с целью результативной организации борьбы с вирусом.

В Армении по состоянию на утро 5 апреля зафиксировано 822 случая заболевания коронавирусом. Граница Арцаха и Армении перекрыта для всех, за исключением грузов и гражан с пропиской в НКР.

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