Второй человек скончался от коронавируса в Грузии. Agenda

Второй человек скончался от коронавируса в Грузии. Agenda
5 апреля 2020 - 15:30 AMT

PanARMENIAN.Net - В Грузии 5 апреля зафиксирована вторая смерь от коронавируса. По сообщению Agenda.ge, умершая – 81-летняя женщина, страдавшая от пневмонии и иных заболеваний.

О первой смерти в республике было объявлено 3 апреля.

Всего в стране зафиксировано 170 случаев заболевания. 36 человек выздоровело.

330 человек находятся под наблюдением, 5067 человек – в карантине.

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