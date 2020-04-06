Коронавирус в регионе: Что происходит в Армении, Грузии, РФ, Турции и Азербайджане
6 апреля 2020 - 09:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 170 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 36 человек выздоровели, в режиме карантина находятся 5067 человек, под наблюдением - 330. 2 человека умерли.
Число заражений коронавирусом в Иране достигло 58,226, из которых 3603 - с летальным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. Только за прошедшие сутки выявлены 2483 новых случая заражения коронавирусом по всей стране. Полностью выздоровели 22,011 человек.
За последние сутки в России зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 5389. Всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 45 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 355.
В Турции было зафиксировано в общей сложности 23, 934 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Умер 501 человек, выздоровели - 786.
Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 584, за сутки инфицированы 63 человека, сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана. Всего умерли 5 человек, 31 выздоровел.
В Армении, по состоянию на 5 апреля, выявлено 822 случая коронавируса, 57 человек выздоровели, 7 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
С 25 марта в стране вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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