В Арцахе с подозрением на коронавирус изолирован прибывший из Армении

В Арцахе с подозрением на коронавирус изолирован прибывший из Армении
6 апреля 2020 - 11:18 AMT

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах изолирован прибывший из Армении гражданин с подозрением на коронавирус. Об этом заявил глава администрации Кашатагского района Степан Саркисян.

Он добавил, что в Арцахе нет подтвержденных случае заражения коронавирусом, и делается все возможное для предотвращения проникновения вируса в республику.

«Мы стараемся застраховать всех нас от возможных проблем. С этой целью мы изолировали жителя общины Мирик, приехавшего из Армении, в Кашатагском областном медцентре, и призвали односельчан, которые были с ним в контакте, временно самоизолироваться. Для этой же цели мы ограничили передвижение в деревне. Изолированный житель пройдет необходимое обследование в ближайшее время.

Все это имеет одну цель: максимально защитить наших граждан от возможного заражения»,- отметил Саркисян.

Ранее сообщалось, что по приказу министра здравоохранения Нагорно-Карабахской Республике, в больницах выделяют комнаты для изоляции больных с подозрением на коронавируса.

Меры предпринимаются с целью результативной организации борьбы с вирусом.

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