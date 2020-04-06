Премьер Британии провел ночь в больнице

Премьер Британии провел ночь в больнице
6 апреля 2020 - 10:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Британии Борис Джонсон провел ночь в больнице, куда его поместили вечером 5 апреля для прохождения «планового тестирования» на коронавирус.

По данным британских СМИ, Джонсона направили в госпиталь Сент-Томас, который находится всего в нескольких минутах ходьбы от резиденции премьера, пишет BBC.

Коронавирус у 55-летнего Джонсона был диагностирован в конце марта. 3 апреля премьер сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию.

В случае неспособности Джонсона исполнять обязанности функции главы правительства перейдут к главе МИД Доминику Раабу. Именно он 6 апреля проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA по ситуации с коронавирусом.

Photo. Reuters
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