В Грузии число случаев коронавируса достигло 188

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 188 человек. Об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

36 человек выздоровели, в режиме карантина находятся 5556 человек, под наблюдением - 386. 2 пациента умерли.

Двое инфицированных - граждане Австрии, покинули страну. Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал.

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а 30 марта ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00.