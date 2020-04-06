В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»
6 апреля 2020 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - У находящегося в Армении 53-летнего грузинского водителя подтвержден коронавирус. Мужчина работает в секторе грузоперевозок, пишет «Новости-Грузия».
По информации Центра общественного здоровья Гори, территорию страны он покинул 31 марта. Водитель доставил в Армению груз. Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован.
В настоящее время мужчина проходит лечение в одной из клиник на территории Армении. Грузинские эпидемиологи выясняют, с кем он контактировал до отъезда из страны.
В Грузии всем водителям на границе измеряют температуру. Если у водителя-иностранца будут симптомы коронавируса, его вернут в страну прибытия, а гражданина Грузии отправят в карантин. Между тем груз будет проходить по протоколу груза из опасной страны. Такая же процедура предусмотрена в Армении.
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