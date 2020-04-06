Пашинян и Путин обсудили меры борьбы с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили борьбу с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь», - говорится в сообщении.

Собеседники в разговоре также затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии Евразийского экономического союза. Кроме того, был согласован график предстоящих контактов.

В Армении, по состоянию на 6 апреля, выявлено 833 случая коронавируса, 62 человека выздоровели, 8 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта в стране вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.