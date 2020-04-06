Пашинян и Путин обсудили меры борьбы с коронавирусом
6 апреля 2020 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили борьбу с коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
«Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь», - говорится в сообщении.
Собеседники в разговоре также затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии Евразийского экономического союза. Кроме того, был согласован график предстоящих контактов.
В Армении, по состоянию на 6 апреля, выявлено 833 случая коронавируса, 62 человека выздоровели, 8 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта в стране вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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