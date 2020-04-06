В Италии пережившая испанку 104-летняя женщина вылечилась от COVID-19: Daily Mail
6 апреля 2020 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В Италии от коронавируса излечилась 104-летняя женщина. Так, жительница итальянского города Биелла Ада Зануссо стала старейшим в мире человеком, победившим COVID-19, пишет Daily Mail.
В 1918 году она пережила пандемию испанки, считающейся самой массовой за всю историю человечества.
104-летняя женщина заболела в доме престарелых 17 марта. Она была госпитализирована с лихорадкой и рвотой. Врачи отметили, что, несмотря на тяжелое состояние, женщина не потеряла ясности ума и быстро пошла на поправку.
В Италии число зараженных достигло почти 129 тысяч, около 16 тысяч умерли, около 22 тысяч выздоровели.
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