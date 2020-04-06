В Нахиджеване выявлено 18 случаев коронавируса
6 апреля 2020 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В Нахиджеване коронавирус выявлен у 18 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава Нахиджеванской Автономной Республики.
В сообщении говорится, что под карантином находится 2896 человек, пишет Haqqin.az.
1 человек излечился и выписан. Еще 17 человек, у которых обнаружен вирус, продолжают лечение в больнице особого режима.
В Азербайджане коронавирус выявлен у 602 человек, 7 скончались, 31 человека выздоровели.
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