В Нахиджеване выявлено 18 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Нахиджеване коронавирус выявлен у 18 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава Нахиджеванской Автономной Республики.

В сообщении говорится, что под карантином находится 2896 человек, пишет Haqqin.az.

1 человек излечился и выписан. Еще 17 человек, у которых обнаружен вирус, продолжают лечение в больнице особого режима.

В Азербайджане коронавирус выявлен у 602 человек, 7 скончались, 31 человека выздоровели.