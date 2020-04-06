В Грузии закрывают аграрные рынки։ Новости-Грузия

PanARMENIAN.Net - Власти Грузии закрывают в городах продовольственные рынки из-за несоблюдения санитарных норм и рекомендаций, действующих во время чрезвычайного положения.

Когда рынки возобновят работу, пока не известно, пишет «Новости-Грузия».

Экономическая деятельность в стране ограничена. Администрации торговых объектов, продолжающих работу, должны позаботиться о социальной дистанции между покупателями, не допускать больших собраний, а также строго следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

В целом, 6 апреля в рамках мер против коронавируса закрылись рынки в городах Сенаки, Зугдиди, Телави и Гурджаани, в ближайшие дни закроются рынки в Тбилиси.

С целью предотвращения распространения коронавируса с 21 марта на территории всей Грузии было объявлено чрезвычайное положение сроком на месяц. С 31 марта в стране был введен всеобщий карантин и комендантский час – с 21:00 до 06:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального пропуска. Всего в стране выявлено 188 случаев заражения.