В Грузии закрывают аграрные рынки։ Новости-Грузия

В Грузии закрывают аграрные рынки։ Новости-Грузия
6 апреля 2020 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Грузии закрывают в городах продовольственные рынки из-за несоблюдения санитарных норм и рекомендаций, действующих во время чрезвычайного положения.

Когда рынки возобновят работу, пока не известно, пишет «Новости-Грузия».

Экономическая деятельность в стране ограничена. Администрации торговых объектов, продолжающих работу, должны позаботиться о социальной дистанции между покупателями, не допускать больших собраний, а также строго следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

В целом, 6 апреля в рамках мер против коронавируса закрылись рынки в городах Сенаки, Зугдиди, Телави и Гурджаани, в ближайшие дни закроются рынки в Тбилиси.

С целью предотвращения распространения коронавируса с 21 марта на территории всей Грузии было объявлено чрезвычайное положение сроком на месяц. С 31 марта в стране был введен всеобщий карантин и комендантский час – с 21:00 до 06:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального пропуска. Всего в стране выявлено 188 случаев заражения.

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