В Иране выздоровели 100 и 106-летние пациенты с коронавирусом: РИА Новости
6 апреля 2020 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Два пациента с коронавирусом в возрасте 100 и 106 лет были выписаны из больницы в Иране.
Сообщается, что оба случая произошли в больницах города Кум, расположенного в одноименной провинции страны. Мужчина 106 лет был выписан из больницы 4 апреля после 14-дневного лечения. Второй пациент - Али Афшари 100 лет был выписан из больницы 5 апреля, пишет РИА Новости.
Кроме того, ранее из больницы была выписана 98-летняя пациентка с коронавирусом. Она провела в больнице 27 дней.
По последним данным, число заражений коронавирусом в Иране достигло 60,500, из которых 3739 - с летальным исходом. Выздоровели 24,236 человек.
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