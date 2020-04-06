В Иране выздоровели 100 и 106-летние пациенты с коронавирусом: РИА Новости

PanARMENIAN.Net - Два пациента с коронавирусом в возрасте 100 и 106 лет были выписаны из больницы в Иране.

Сообщается, что оба случая произошли в больницах города Кум, расположенного в одноименной провинции страны. Мужчина 106 лет был выписан из больницы 4 апреля после 14-дневного лечения. Второй пациент - Али Афшари 100 лет был выписан из больницы 5 апреля, пишет РИА Новости.

Кроме того, ранее из больницы была выписана 98-летняя пациентка с коронавирусом. Она провела в больнице 27 дней.

По последним данным, число заражений коронавирусом в Иране достигло 60,500, из которых 3739 - с летальным исходом. Выздоровели 24,236 человек.