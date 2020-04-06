Армения заявляет об успехах в замедлении темпа распространения коронавируса

Армения заявляет об успехах в замедлении темпа распространения коронавируса
6 апреля 2020 - 19:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения регистрирует успехи в борьбе против коронавирусной инфекции. По словам вице-премьера РА, коменданта Тиграна Авиняна, в стране удалось снизить коэффициент интенсивности заражения коронавирусом.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян обнародовал график, демонстрирующий динамику роста подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, на которой видно, что они удвоились за последние 7 дней.

«При планировании политики по предотвращению распространения вируса мы придаем большое значение индексу интенсивности заражения (temporal reproduction number) Rt и эффективному управлению его коэффициентом.

Коэффициент показывает, скольких людей может заразить 1 инфицированное лицо. Чем больше данный показатель, тем больше людей может заразить инфицированный. Если коэффициент не удается снизить, распространение вируса постоянно будет развиваться быстрыми темпами. Именно на этом основании соблюдение социальной дистанции и ограничение межличностных контактов считаются важными средствами борьбы с распространением инфекции во всем мире», - отметил комендант РА.

По его словам, благодаря введенным с 25 марта временным ограничениям на передвижение лиц и экономическую деятельность коэффициент интенсивности заражения коронавирусом в течение недели был снижен с 2 до 1.4.

«Наша задача в течение этой недели должна заключаться в строжайшем соблюдении правил и ограниченийю Мы должны стремится максимально снизить значение Rt, доведя его до 1. Это будет означать, что распространение коронавирусной инфекции является контролируемым, а система здравоохранения сможет эффективно обслуживать возможные серьезные случаи. В результате всего этого мы сможем постепенно смягчать ограничения и возвращаться к нормальной жизни», - отметил Авинян.

Как сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян, 5 апреля было проведено 236 тестов на наличие коронавируса, из них всего 11 показали положительный результат. Еще 5 человек, по состоянию на 6 апреля, выздоровели. Таким образом общее число выздоровевших пациентов достигло 62.

В Армении, по состоянию на 6 апреля, выявлено 833 случая коронавируса, 62 человека выздоровели, 8 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта в стране вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.

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