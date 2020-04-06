В Армении 8 пациентов с коронавирусом - в критическом состоянии, у 146 - пневмония

PanARMENIAN.Net - В Армении у 146 граждан, инфицированных коронавирусом, воспаление легких, 8 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По словам министра, 35 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, но пока не в отделении интенсивной терапии.

Торосян добавил, что 1500 граждан находятся в изоляции, 5000 человек самоизолированы, а более 400 граждан вышли из самоизоляции.

Торосян сказал, что пациенты с легкими симптомами находятся не в больницах, а в гостиницах.

В Армении, по состоянию на 6 апреля, выявлено 833 случая коронавируса, 62 человека выздоровели, 8 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта в стране вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.