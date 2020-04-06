Серж Саргсян приглашен в спецследственную комиссию НС по изучению обстоятельств апрельской войны
6 апреля 2020 - 19:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Третий президент Армении Серж Саргсян приглашен в специальную следственную комиссию по изучению обстоятельств развернувшихся в апреле 2016 года боевых действий. Об этом сообщает офис Саргсяна.
Извещение в офис третьего президента РА было направлено председателем постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраником Кочаряном. Саргсян сможет принять участие в слушаниях 13 или 16 апреля, по своему усмотрению.
Сведения о получении извещения подтвердила руководитель офиса третьего президента Армении Мери Арутюнян.
Ранее в документальном фильме «Апрель победы» на 5-м канале Саргсян, говоря об апрельской войне 2016 года в Арцахе, заявил, что тогда армянская сторона потеряла менее 400 га территорий.
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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