В Армении 6 полицейских заразились коронавирусом, 16 - изолированы

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 6 апреля, в Армении 6 полицейских заражены коронавирусом. Об этом заявил заместитель начальника полиции Айк Мгрян.

По его словам, в изоляции находятся 16 правоохранителей. Мгрян также сообщил, что 170 сотрудников полиции ежедневно несут службу в местах изоляции граждан.

Он добавил, что не все граждане строго выполняют требования чрезвычайного положения, введенного в стране из-за коронавируса. По состоянию на 6 апреля, составлены протоколы в отношении 6667 граждан, в отношении более 1700 человек приняты решения о привлечении к административной ответственности.

В Армении, по состоянию на 6 апреля, выявлено 833 случая коронавируса, 62 человека выздоровели, 8 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта в стране вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.