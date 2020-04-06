В Армении 6 полицейских заразились коронавирусом, 16 - изолированы
6 апреля 2020 - 18:08 AMT
PanARMENIAN.Net - По состоянию на 6 апреля, в Армении 6 полицейских заражены коронавирусом. Об этом заявил заместитель начальника полиции Айк Мгрян.
По его словам, в изоляции находятся 16 правоохранителей. Мгрян также сообщил, что 170 сотрудников полиции ежедневно несут службу в местах изоляции граждан.
Он добавил, что не все граждане строго выполняют требования чрезвычайного положения, введенного в стране из-за коронавируса. По состоянию на 6 апреля, составлены протоколы в отношении 6667 граждан, в отношении более 1700 человек приняты решения о привлечении к административной ответственности.
В Армении, по состоянию на 6 апреля, выявлено 833 случая коронавируса, 62 человека выздоровели, 8 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта в стране вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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