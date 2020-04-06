Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии

Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии
6 апреля 2020 - 23:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.

По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания, пишет BBC.

По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

5 апреля 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с «выраженными симптомами» коронавирусной инфекции. Коронавирус у 55-летнего Джонсона был диагностирован в конце марта. 3 апреля премьер сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию.

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