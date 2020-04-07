ВОЗ: В мире не хватает около 6 млн медсестер
7 апреля 2020 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В мире не хватает еще почти шесть миллионов медсестер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В настоящее время в системе здравоохранения в мире задействованы почти 28 млн работников сестринских служб. Это число увеличилось на 4.7 млн человек с 2013 по 2016 год. Однако дефицит все еще сохраняется.
«Дефицит сестринского персонала во всем мире составляет 5.9 млн», — заявили в организации, пишет Gazeta ru.
Как отмечается, нехватка работников сильнее всего ощущается в Африке, Юго-Восточной Азии и не только.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По последним данным, всего в мире заразились коронавирусом более 1.3 млн человек, при этом вылечились более 278 тысяч пациентов, а умерли — около 75 тысяч.
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