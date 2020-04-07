Во Франции за сутки от коронавируса умерли более 800 человек: ТАСС

Во Франции за сутки от коронавируса умерли более 800 человек: ТАСС
7 апреля 2020 - 10:51 AMT

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 833 человека, заразившихся коронавирусом, умерли во Франции за 24 часа. Об этом сообщил 6 апреля министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

«Всего в больницах с 1 марта умерли 6494 человека. В домах престарелых умерли 2417 человек с начала эпидемии. Общее количество умерших составляет 8911 человек. Это на 833 человека больше, чем вчерашние данные в 8078»,- заявил он, пишет ТАСС.

По словам Верана, правительство решило начать масштабные медицинские проверки постояльцев домов престарелых. Министр указал, что такая мера позволит выделить среди постояльцев носителей вируса и отделить их от остальных, чтобы избежать новых заражений.

Он также отметил, что в реанимациях до сих пор находятся 7072 человека. Как пояснил Веран, это самый малочисленный рост среди тяжелобольных, начиная с 17 марта, однако, по его словам, Франция еще не достигла окончательного пика развития эпидемии.

По последним данным, всего в мире заразились коронавирусом более 1.3 млн человек, при этом вылечились более 278 тысяч пациентов, а умерли — около 75 тысяч.

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