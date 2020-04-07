Крупнейший готический собор мира станет госпиталем для больных коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Крупнейший готический собор мира — кафедральный собор Иоанна Богослова, который расположен в Нью-Йорке, будет переоборудован в госпиталь. Об этом сообщил настоятель собора.

По его словам, в здании разместят койки для 200 пациентов, заразившихся коронавирусом, а также девять медицинских палаток под 180-метровым нефом. Больных начнут привозить в собор уже к концу недели, пишет Gazeta.ru со ссылкой на The New York Times.

«В прежние века соборы всегда использовались подобным образом. Так что это не нечто чуждое для соборов, но для нас опыт новый», — рассказал настоятель.

По последним данным, в Нью-Йорке заразились вирусом более 130 тысяч человек, число жертв превысило 4700 пациентов.