В РФ за сутки выявили более 1100 случаев коронавируса: «Дождь»
7 апреля 2020 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - За сутки в России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших — 7497 человек.
11 человек за последние сутки умерли. Всего из-за коронавируса в России умерли 58 человек, пишет «Дождь».
Число выздоровевших пациентов увеличилось на 88 — до 494 человек.
Большинство новых случаев зафиксированы в Москве — 697. Таким образом, общее количество случаев в столице - 5181.
В оперативном штабе также сообщили, что в России проведено более 795 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.
По данным американского Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, число заразившихся превышает 1.3 млн человек, количество умерших приближается к 75,000 инфицированных, а всего в мире выздоровели около 285,000 пациентов.
Photo. TASS
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