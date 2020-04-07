В 7 районах Японии введен режим чрезвычайной ситуации

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в связи с распространением коронавируса ввел режим чрезвычайной ситуации в столичном регионе Токио и еще в шести префектурах: Осаке, Фукуоке, Тибе, Канагаве, Сайтаме, Хего. Соответствующее заявление он сделал 7 апреля на заседании чрезвычайного правительственного штаба по борьбе с эпидемией.

«Поскольку я решил, что имеет место ситуация, которая угрожает серьезно повлиять на жизнь людей и на экономику… я объявляю режим ЧС», - заявил премьер, пишет Deutsche Welle.

На территории указанных районов проживают около 55 млн человек. Режим будет поддерживаться месяц - до 6 мая.

По словам главы правительства, локдауна в европейском стиле, когда закрыты практически все предприятия и учреждения, в стране не будет. Режим лишь позволит губернатору Токио Юрико Коикэ и главам шести других префектур расширить круг мер для соблюдения социального дистанцирования. Практически все эти шаги будут носить рекомендательный характер и не могут быть подкреплены штрафами за нарушения.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, в Японии коронавирусом инфицированы 3906 человек, 92 умерли. В стране проживают порядка 35.88 млн человек старше 65 лет. При этом число людей за 70 лет в 2019 году впервые превысило 27 млн при общей численности населения страны свыше 126 млн.