Disney запустил серию созданных на дому коротких роликов про снеговика из «Холодного сердца»
7 апреля 2020 - 17:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Disney запустила серию коротких роликов про снеговика Олафа из мультфильма «Холодное сердце». Создатели работают над ней дома в режиме самоизоляции, пишет The Verge.
Над проектом, получившим название «Дома с Олафом» (At Home With Olaf), работают аниматор Хайрам Озмонд и актер Джош Гад, озвучивавший Олафа в оригинальных фильмах.
Пока что вышел только один короткий эпизод длительностью в 40 секунд под названием «Веселье со снегом» (Fun With Snow).
Точное количество эпизодов и даты выхода не уточняются, но есть предположение, что роликов будет порядка двадцати. Выпускать их планируют еженедельно.
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