Disney запустил серию созданных на дому коротких роликов про снеговика из «Холодного сердца»

PanARMENIAN.Net - Компания Disney запустила серию коротких роликов про снеговика Олафа из мультфильма «Холодное сердце». Создатели работают над ней дома в режиме самоизоляции, пишет The Verge.

Над проектом, получившим название «Дома с Олафом» (At Home With Olaf), работают аниматор Хайрам Озмонд и актер Джош Гад, озвучивавший Олафа в оригинальных фильмах.

Пока что вышел только один короткий эпизод длительностью в 40 секунд под названием «Веселье со снегом» (Fun With Snow).

Точное количество эпизодов и даты выхода не уточняются, но есть предположение, что роликов будет порядка двадцати. Выпускать их планируют еженедельно.