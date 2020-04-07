Disney запустил серию созданных на дому коротких роликов про снеговика из «Холодного сердца»

Disney запустил серию созданных на дому коротких роликов про снеговика из «Холодного сердца»
7 апреля 2020 - 17:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Disney запустила серию коротких роликов про снеговика Олафа из мультфильма «Холодное сердце». Создатели работают над ней дома в режиме самоизоляции, пишет The Verge.

Над проектом, получившим название «Дома с Олафом» (At Home With Olaf), работают аниматор Хайрам Озмонд и актер Джош Гад, озвучивавший Олафа в оригинальных фильмах.

Пока что вышел только один короткий эпизод длительностью в 40 секунд под названием «Веселье со снегом» (Fun With Snow).

Точное количество эпизодов и даты выхода не уточняются, но есть предположение, что роликов будет порядка двадцати. Выпускать их планируют еженедельно.

 Самое значимое
Каннский фестиваль не состоится в мае из-за коронавирусаКаннский фестиваль не состоится в мае из-за коронавируса
Отмечается, чОрганизаторы рассматривают несколько вариантов дальнейших действийто организаторы рассматривают несколько вариантов дальнейших действий
Билли Айлиш победила во всех основных номинациях GrammyБилли Айлиш победила во всех основных номинациях Grammy
Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года»
Манташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанцаМанташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанца
Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Спин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 годуСпин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 году
Действие «Дома Дракона» будет разворачиваться за 300 лет до событий «Игры престолов» и расскажет о династии Таргариенов
Partner news
 Статьи
Армянка и кататонический синдром

Вся жизнь в одном фото

 Самое читаемое в разделе
Скорсезе рассказал о вдохновившем его профессоре кино Айке Марукяне
Вышел тизер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
Фильм о Геноциде армян номинирован на «Эмми»
Авторы «Игры престолов» уйдут из HBO
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, РФ, Турции и Азербайджане Минздрав Ирана фиксирует «относительный спад» заражений коронавирусом
WhatsApp ограничил пересылку сообщений до 1 раза Новое ограничение касается часто пересылаемых сообщений, помеченных символом в виде двойной стрелки
В Москве от последствий коронавируса умер физик Мишик Казарян 10 днями ранее умерла его супруга Арпик Асратян
Visa выделила более $200 млн на поддержку малого бизнеса и женщин во всем мире Деньги фонд планирует давать неправительственным организациям и инвестиционным партнерам