Движение #AraratChallenge гуминициативы «Аврора» передало $120,000 Армении на борьбу с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Движение #AraratChallenge гуманитарной инициативы «Аврора» пожертвовало министерству здравоохранения Армении $120,000 на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Это действительно серьезная поддержка и гуманитарный шаг со стороны «Авроры». Вспышка эпидемии вынудила мир, включая систему здравоохранения Армении, быстро мобилизовать свои силы и использовать все свои ресурсы для своевременного лечения. Реакция нашего государства на этот кризис в области здравоохранения была адекватной. Однако не следует недооценивать важность необходимого оборудования, и в этом контексте мы выражаем нашу благодарность гуманитарной инициативе «Аврора», – сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Ранее в рамках инициативы было опубликовано заявление, в котором выражалась обеспокоенность в связи с распространением коронавирусной болезни, подтверждая намерение «Авроры» поддержать борьбу с эпидемией и помочь миру преодолеть этот кризис.

28 марта Нубар Афеян и Рубен Варданян, соучредители гуманитарной инициативы «Аврора», лорд Ара Дарзи, председатель комитета по отбору премий «Аврора», Арсен Торосян – министр здравоохранения Республики Армения, Андре Антонян – специальный посол ВОЗ, приняли участие в специальной онлайн-дискуссии о глобальной вспышке коронавирусной болезни, организованной дискуссионной площадкой Futures Studios.