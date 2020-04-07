В Арцахе выявлен первый случай коронавируса
7 апреля 2020 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В Арцахе зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минздрав Арцаха.
Отмечается, что получены результаты двух тестов на коронавирус, отправленных 6 апреля в Армению: один из них положительный.
Сообщается, что зараженный прибыл в Арцах из Армении и утром 2 апреля был переведен в медучреждение и изолирован. Второй тест, который не подтвердился, принадлежал соседке зараженного гражданина, которая 4 апреля была переведен в ту же больницу с симптомами бронхита.
В общине Мирик, в которую вернулся из Армении зараженный, изолированы все, кто с ним общался, - 17 человек.
Отмечается, что поселок расположен в 39 км от областного центра и 89 км от столицы Арцаха - Степанакерта. После изоляции гражданина указанное поселение находилось под контролем.
Ранее сообщалось, что по приказу министра здравоохранения Нагорно-Карабахской Республики, в больницах выделяют комнаты для изоляции больных с подозрением на коронавируса.
В Арцахе 14 апреля запланирован второй тур президентских выборов.
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