В Москве от последствий коронавируса умер физик Мишик Казарян

В Москве от последствий коронавируса умер физик Мишик Казарян
7 апреля 2020 - 17:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Советский и российский физик армянского происхождения, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян, пишет РБК со ссылкой на родственника профессора.

По его словам, у обоих супругов была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Казаряну было 72 года. Родственник ученого уточнил, что Казаряна и Асратян госпитализировали 23 марта. У них не было никаких симптомов, кроме высокой температуры, отметил он.

О том, что 69-летняя Арпик Асратян умерла в больнице в Коммунарке, стало известно 27 марта. Она была доктором медицинских наук, крупным специалистом в области лечения вирусных гепатитов.

 Самое значимое
Въезд в Арцах ограничат из-за коронавирусаВъезд в Арцах ограничат из-за коронавируса
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара АфеянаПотенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото с армянкой претендует на премию World Press PhotoФото с армянкой претендует на премию World Press Photo
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Еще одного гражданина Армении эвакуируют из КитаяЕще одного гражданина Армении эвакуируют из Китая
Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Алиев опять заявил o принадлежности Карабаха Азербайджану
В Мюнхене стартовала встреча Пашиняна и Алиева (обновляется)
«Уральские авиалинии» будут осуществлять рейсы Ереван-Пермь
В Арцахе будут выращивать киви: Первые саженцы на 1000 га уже заказаны
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
WhatsApp ограничил пересылку сообщений до 1 раза Новое ограничение касается часто пересылаемых сообщений, помеченных символом в виде двойной стрелки
Visa выделила более $200 млн на поддержку малого бизнеса и женщин во всем мире Деньги фонд планирует давать неправительственным организациям и инвестиционным партнерам
Движение #AraratChallenge гуминициативы «Аврора» передало $120,000 Армении на борьбу с коронавирусом Сумма выделена на приобретение аппаратов ИВЛ
Disney запустил серию созданных на дому коротких роликов про снеговика из «Холодного сердца» Пока что вышел только один короткий эпизод длительностью в 40 секунд