В Москве от последствий коронавируса умер физик Мишик Казарян
7 апреля 2020 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Советский и российский физик армянского происхождения, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян, пишет РБК со ссылкой на родственника профессора.
По его словам, у обоих супругов была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.
Казаряну было 72 года. Родственник ученого уточнил, что Казаряна и Асратян госпитализировали 23 марта. У них не было никаких симптомов, кроме высокой температуры, отметил он.
О том, что 69-летняя Арпик Асратян умерла в больнице в Коммунарке, стало известно 27 марта. Она была доктором медицинских наук, крупным специалистом в области лечения вирусных гепатитов.
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