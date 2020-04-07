В Москве от последствий коронавируса умер физик Мишик Казарян

PanARMENIAN.Net - Советский и российский физик армянского происхождения, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян, пишет РБК со ссылкой на родственника профессора.

По его словам, у обоих супругов была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Казаряну было 72 года. Родственник ученого уточнил, что Казаряна и Асратян госпитализировали 23 марта. У них не было никаких симптомов, кроме высокой температуры, отметил он.

О том, что 69-летняя Арпик Асратян умерла в больнице в Коммунарке, стало известно 27 марта. Она была доктором медицинских наук, крупным специалистом в области лечения вирусных гепатитов.