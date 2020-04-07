WhatsApp ограничил пересылку сообщений до 1 раза
7 апреля 2020 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылки пользователями сообщений только в один чат за раз. Такое решение в компании объяснили угрозой распространения дезинформации во время пандемии коронавируса. Новое ограничение касается часто пересылаемых сообщений, помеченных символом в виде двойной стрелки, пишут «Ведомости».
В WhatsApp отмечают, что пересылка сообщений не обязательно является чем-то плохим, и многие люди пользуются этой функцией для распространения полезной информации или смешного контента, и даже для организации акций поддержки медицинских работников, которые борются с коронавирусом. Но в последнее время количество случаев пересылки сообщений существенно возросло, отмечается в релизе.
«Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», – заявили в компании.
По данным американского Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, число заразившихся превышает 1.3 млн человек, количество умерших приближается к 75,000 инфицированных, а всего в мире выздоровели около 285,000 пациентов.
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