В США за сутки зарегистрировано рекордное число смертей от коронавируса - 1736: «Ведомости»

PanARMENIAN.Net - США за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли, по данным университета Джонса Хопкинса, 1736 человек. Это наивысший показатель суточной смертности за время эпидемии.

Всего в стране умерли от болезни 12,484 человека. Предыдущее пиковое значение суточной смертности американские врачи регистрировали 3 апреля, тогда это было 1344 смертельных исхода за сутки, пишут «Ведомости».

Самое большое количество смертей отмечается в городе Нью-Йорк – 4009. Всего в стране заразились коронавирусом 398,195 человек. Выздоровели 21,849 человек.

Как пишет медицинское издание Stat, от COVID-19 чаще всего умирают афроамериканцы. Так, в штате Иллинойс в среде афроамериканцев 29% подтвержденных случаев заболевания и 41% смертей, при этом они составляют только 15% населения штата. В Мичигане – 34% случаев заболевания и 40% смертей (14% населения штата), в Висконсине (26%) – почти половина случаев заболевания и 81% смертей.

О большом количестве жертв и заболевших среди афроамериканцев 7 апреля на ежедневном брифинге в Белом доме заявил и американский президент Дональд Трамп. По его словам, обследование на коронавирус прошли почти 2 млн американцев. Вице-президент Майк Пенс на брифинге сообщил, что в крупных городах – Нью-Йорк, Нью-Джерси, Новый Орлеан, Детройт и Чикаго – наблюдаются «признаки выравнивания, прогресса».

Пандемия коронавируса охватила 211 стран мира. Всего в мире заразились более 1.4 млн человек, более 82 тысяч умерли.