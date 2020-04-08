В Армении выявлено 28 новых случаев коронавируса, 27 человек выздоровели

В Армении выявлено 28 новых случаев коронавируса, 27 человек выздоровели
8 апреля 2020 - 11:11 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 8 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 881. Еще 27 пациентов выздоровели, общее число выздоровевших составляет 114. Количество летальных исходов увеличилось на 1 - до 9. Умерший - 93-летний пациент с онкологией.

Ответы на 4571 тест были отрицательными.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта в стране вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.

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