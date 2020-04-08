Основатель Twitter выделит около 30% своего состояния на борьбу с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Основатель Twitter Джек Дорси выделит $1 млрд на борьбу со вспышкой коронавируса. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Дорси отметил, что сумма составит приблизительно 28% его состояния.

«Я жертвую $1 млрд от своей доли в компании Square фонду Start Small на всемирную борьбу с COVID-19», — написал Дорси.

Он также прикрепил к своему посту Google Doc, из которого следует, что точная сумма пожертвований — $997 818 354. По словам Дорси, после того, как удастся преодолеть пандемию, фонд сосредоточится на образовании и здоровье девочек и на универсальном базовом доходе.

Он отметил, что прежде делал много анонимных пожертвований, но в этот раз будет действовать открыто, чтобы вдохновить других людей.

Пандемия коронавируса охватила 211 стран мира. Всего в мире заразились более 1.4 млн человек, более 82 тысяч умерли.