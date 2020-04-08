В Армении в критическом состоянии 8 больных коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В больницах Армении на 8 апреля находятся 758 пациентов с коронавирусом, у 90% из них даже нет температуры. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

В крайне тяжелом состоянии находятся 8 человек. Число летальных исходов увеличилось до 9: умер 93-летний пациент с онкологией.

Пашинян отметил, что за сутки было проведено 311 тестов на наличие коронавируса, выявлено 28 новых случаев. Еще 27 пациентов выздоровели и выписались из медицинских учреждений. По словам премьера, если сохранится такая позитивная динамика, то можно считать, что пик в стране пройден, и он пришелся на 31 марта.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта в стране вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.