В Грузии число случаев коронавируса достигло 208
8 апреля 2020 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 208 человек. Об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.
46 человек выздоровели, в режиме карантина находятся 4682 человека, под наблюдением - 375. 3 пациента умерли.
Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал.
Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а 30 марта ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00.
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