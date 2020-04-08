Единственный арцахский пациент с коронавирусом - в стабильном состоянии

PanARMENIAN.Net - Состояние здоровья первого и пока единственного подтвержденного зараженного коронавирусом в Арцахе оценивается как стабильное. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Отмечается, что число граждан, имевших возможные контакты с жителем села Мирик, зараженным коронавирусом, составляет 20, однако жители села, исходя из соображений безопасности, полностью самоизолировались.

Из Минздрава НКР сообщают, что ни у кого из изолированных граждан нет особых симптомов инфекции, их состояние здоровья круглосуточно контролируется врачами.

Жителям села Мирик раздали дезинфекционные материалы и принадлежности гигиены.

Ранее стало известно, что в Арцахе зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Зараженный прибыл в Арцах из Армении и утром 2 апреля был переведен в медучреждение и изолирован.