Единственный арцахский пациент с коронавирусом - в стабильном состоянии

Единственный арцахский пациент с коронавирусом - в стабильном состоянии
8 апреля 2020 - 14:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Состояние здоровья первого и пока единственного подтвержденного зараженного коронавирусом в Арцахе оценивается как стабильное. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Отмечается, что число граждан, имевших возможные контакты с жителем села Мирик, зараженным коронавирусом, составляет 20, однако жители села, исходя из соображений безопасности, полностью самоизолировались.

Из Минздрава НКР сообщают, что ни у кого из изолированных граждан нет особых симптомов инфекции, их состояние здоровья круглосуточно контролируется врачами.

Жителям села Мирик раздали дезинфекционные материалы и принадлежности гигиены.

Ранее стало известно, что в Арцахе зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Зараженный прибыл в Арцах из Армении и утром 2 апреля был переведен в медучреждение и изолирован.

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