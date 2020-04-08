Единственный арцахский пациент с коронавирусом - в стабильном состоянии
8 апреля 2020 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Состояние здоровья первого и пока единственного подтвержденного зараженного коронавирусом в Арцахе оценивается как стабильное. Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.
Отмечается, что число граждан, имевших возможные контакты с жителем села Мирик, зараженным коронавирусом, составляет 20, однако жители села, исходя из соображений безопасности, полностью самоизолировались.
Из Минздрава НКР сообщают, что ни у кого из изолированных граждан нет особых симптомов инфекции, их состояние здоровья круглосуточно контролируется врачами.
Жителям села Мирик раздали дезинфекционные материалы и принадлежности гигиены.
Ранее стало известно, что в Арцахе зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Зараженный прибыл в Арцах из Армении и утром 2 апреля был переведен в медучреждение и изолирован.
Самое значимое
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
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