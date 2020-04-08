В Армении мобильная лаборатория Covid-19 ВС РФ обеспечит точность исследования на 99%
8 апреля 2020 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Мобильная лаборатория для исследования коронавируса, доставленная в Армению из РФ, начала работать 8 апреля в Ереване и готова принимать первые образцы, обеспечивая в течение 5 часов 99% точность. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Отбор проб будут проводить специалисты ВС Армении, а исследование - специалисты ВС РФ.
Под руководством начальника военно-медицинского управления ВС Армении полковника Саака Оганяна 8 апреля состоялось совещание специалистов ВС Армении и ВС РФ, прибывших в Армению. В ходе совещания было проведено планирование работ, обсуждены технические вопросы, уточнен состав обучающейся группы.
В Армении, по состоянию на 8 апреля, выявлен 881 случай коронавируса, 114 человек выздоровели, 9 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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