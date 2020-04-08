Армения получит 2000 тестов на коронавирус от США

Армения получит 2000 тестов на коронавирус от США
8 апреля 2020 - 16:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения получит 2000 тестов для выявления коронавируса от США. Об этом сообщает посольство США в РА.

«США на днях выделили $6 млн Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью содействия международным усилиям этой организации в борьбе с коронавирусом нового типа. На эти средства странам будут представлены пакеты тестирования коронавируса. Армения получит 2000 тестов», - отмечается в сообщении посольства США в РА.

В Армении, по состоянию на 8 апреля, выявлен 881 случай коронавируса, 114 человек выздоровели, 9 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.

 Самое значимое
В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Въезд в Арцах ограничат из-за коронавирусаВъезд в Арцах ограничат из-за коронавируса
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара АфеянаПотенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото с армянкой претендует на премию World Press PhotoФото с армянкой претендует на премию World Press Photo
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Алиев опять заявил o принадлежности Карабаха Азербайджану
В Мюнхене стартовала встреча Пашиняна и Алиева (обновляется)
«Уральские авиалинии» будут осуществлять рейсы Ереван-Пермь
В Арцахе будут выращивать киви: Первые саженцы на 1000 га уже заказаны
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Общество
 Последние новости
В Армении мобильная лаборатория Covid-19 ВС РФ обеспечит точность исследования на 99% Отбор проб будут проводить специалисты ВС Армении
Армения улучшила позиции в индексе паспортов мира Граждане Армении могут посещать без визы или с получением визы по прибытии 63 страны мира
Пашинян: Около 290,000 граждан РА получили кредитные каникулы Кредитные каникулы предоставлены и 5300 юридическим лицам
В Грузии число случаев коронавируса достигло 208 3 пациента умерли