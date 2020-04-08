Армения получит 2000 тестов на коронавирус от США

PanARMENIAN.Net - Армения получит 2000 тестов для выявления коронавируса от США. Об этом сообщает посольство США в РА.

«США на днях выделили $6 млн Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью содействия международным усилиям этой организации в борьбе с коронавирусом нового типа. На эти средства странам будут представлены пакеты тестирования коронавируса. Армения получит 2000 тестов», - отмечается в сообщении посольства США в РА.

В Армении, по состоянию на 8 апреля, выявлен 881 случай коронавируса, 114 человек выздоровели, 9 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.