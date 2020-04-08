В РФ второй день подряд выявлено более 1000 случаев коронавируса: «Ведомости»

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зафиксировано 1175 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это очередной рекорд – предыдущий был зафиксирован 7 апреля, когда оперштаб сообщил о 1154 новых заболевших. В Москве выявлено 660 новых больных COVID-19, пишут «Ведомости».

Выздоровели в стране уже 580 человек, 86 – за последние сутки. Число умерших выросло за сутки на пять человек – до 63.

Заболевание COVID-19 выявлено в 81 из 85 регионов. Лидерами по числу заразившихся стали Москва (5841), Московская область (549) и Санкт-Петербург (329).

Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит через 10–14 дней, заявила 7 апреля руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее оценке, ситуация с заболеваемостью в стране пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев.