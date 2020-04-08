Коронавирус в Иране: Более 600 человек умерли от алкогольного отравления
8 апреля 2020 - 20:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В Иране свыше 600 человек скончались от алкогольного отравления на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом заявил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
По исламским законам, в Иране запрещен алкоголь, но производится метиловый спирт. Предполагается, что иранцы отравились контрафактным алкоголем или метанолом, который потребляется в стране в качестве «профилактики» коронавируса, пишет Gazeta.ru.
По словам Эсмаили, в общей сложности отравились 3000 человек.
Он также обратил внимание граждан на то, что алкоголь является не лекарством, а «ядом».
Около 4000 человек, заразившихся коронавирусом, скончались в Иране, число случаев заражения COVID-19 в стране превысило 64.5 тысячи.
Photo. AP
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