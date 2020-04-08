Главы МИД Армении и РФ обсудили борьбу с коронавирусом

Главы МИД Армении и РФ обсудили борьбу с коронавирусом
8 апреля 2020 - 18:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым шаги по противодействию распространению коронавируса и нейтрализации его последствий.

Телефонный разговор Лаврова и Мнацаканяна состоялся 8 апреля по инициативе армянской стороны, пишет РИА Новости.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса COVID-19, шаги по противодействию распространению инфекции и нейтрализации ее негативных последствий», - заявили в МИД РФ.

Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, нагорно-карабахскому урегулированию, взаимодействию в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ООН.

В Армении, по состоянию на 8 апреля, выявлен 881 случай коронавируса, 114 человек выздоровели, 9 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.

 Самое значимое
В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»В Армении коронавирус выявлен у водителя фуры из Грузии: «Новости-Грузия»
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Въезд в Арцах ограничат из-за коронавирусаВъезд в Арцах ограничат из-за коронавируса
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара АфеянаПотенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото с армянкой претендует на премию World Press PhotoФото с армянкой претендует на премию World Press Photo
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Алиев опять заявил o принадлежности Карабаха Азербайджану
В Мюнхене стартовала встреча Пашиняна и Алиева (обновляется)
«Уральские авиалинии» будут осуществлять рейсы Ереван-Пермь
В Арцахе будут выращивать киви: Первые саженцы на 1000 га уже заказаны
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Общество
 Последние новости
В Грузии прогнозируют 350-400 случаев инфицирования коронавирусом к концу недели Гамкрелидзе считает, что весь апрель и 1-2 недели мая будут довольно сложными
Коронавирус в Иране: Более 600 человек умерли от алкогольного отравления По словам Эсмаили, в общей сложности отравились 3000 человек
В РФ второй день подряд выявлено более 1000 случаев коронавируса: «Ведомости» Общее число заболевших выросло до 8672 человек
В Армении мобильная лаборатория Covid-19 ВС РФ обеспечит точность исследования на 99% Отбор проб будут проводить специалисты ВС Армении