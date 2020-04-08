Главы МИД Армении и РФ обсудили борьбу с коронавирусом
8 апреля 2020 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым шаги по противодействию распространению коронавируса и нейтрализации его последствий.
Телефонный разговор Лаврова и Мнацаканяна состоялся 8 апреля по инициативе армянской стороны, пишет РИА Новости.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса COVID-19, шаги по противодействию распространению инфекции и нейтрализации ее негативных последствий», - заявили в МИД РФ.
Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, нагорно-карабахскому урегулированию, взаимодействию в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ООН.
В Армении, по состоянию на 8 апреля, выявлен 881 случай коронавируса, 114 человек выздоровели, 9 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.
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