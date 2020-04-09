ЕС выделит Армении €92 млн

PanARMENIAN.Net - Евросоюз предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам. Об этом сообщила пресс-служба делегации ЕС в Армении.

Средства будут направлены на поставку медицинского оборудования и принадлежностей, переподготовку медперсонала и сотрудников лабораторий, поддержку МСП и бизнес-сообщества, а также социальную и гуманитарную помощь пострадавшим от последствий коронавирусной вспышки.

«В дополнение к распространенному на прошлой неделе заявлению ЕС о содействии Армении в борьбе с вспышкой коронавирусной инфекции, а также о дальнейшем переоформлении существующих с правительством Армении программ, с гордостью сообщаем, что ЕС предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейский союз предоставит Армении помощь в размере €51 млн для борьбы с распространенным коронавирусной инфекции. Речь шла, в частности, о €18 млн новых средств и €33 млн - перераспределенных из текущих средств.