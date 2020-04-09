ЕС выделит Армении €92 млн
9 апреля 2020 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам. Об этом сообщила пресс-служба делегации ЕС в Армении.
Средства будут направлены на поставку медицинского оборудования и принадлежностей, переподготовку медперсонала и сотрудников лабораторий, поддержку МСП и бизнес-сообщества, а также социальную и гуманитарную помощь пострадавшим от последствий коронавирусной вспышки.
«В дополнение к распространенному на прошлой неделе заявлению ЕС о содействии Армении в борьбе с вспышкой коронавирусной инфекции, а также о дальнейшем переоформлении существующих с правительством Армении программ, с гордостью сообщаем, что ЕС предоставит Армении в общей сложности 92 млн евро с целью содействия неотложным и краткосрочным нуждам», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Европейский союз предоставит Армении помощь в размере €51 млн для борьбы с распространенным коронавирусной инфекции. Речь шла, в частности, о €18 млн новых средств и €33 млн - перераспределенных из текущих средств.
Самое значимое
Пока неизвестно, в какой из двух стран он был инфицирован
Исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Partner news
Последние новости
Азербайджан хочет купить российские истребители: РФ готова к переговорам 7 апреля министерство обороны Азербайджана сообщило о визите своей делегации в Россию
В РФ число случаев коронавируса превысило 10,000, проведено более 1 млн тестов: «Ведомости» Суточный прирост снова стал рекордным - 1459 больных COVID-19
США планируют заблокировать выделение МВФ $5 млрд Ирану для борьбы с коронавирусом Представители США считают, что Иран располагает миллиардами долларов в Фонде национального развития
В Армении на наличие коронавируса проверят всех медработников и больных пневмонией Тестирование начнется 10 апреля